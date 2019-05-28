Размер пособия за рождение двойни увеличили в Пензенской области

Власти Пензенской области приняли решение об увеличении размера пособия семьям, в которых одновременно родились двое, трое или более детей. Инициатива принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. Так, единовременная выплата вырастет с 11,340 тыс. рублей до 40 тыс. рублей на каждого ребенка.

Как отмечает ИА «Пенза-пресс», с 1 января пособие уже получили 36 семей региона. Чтобы начислили деньги, необходимо представить в органы социальной защиты по месту жительства или в многофункциональные центры необходимый комплект документов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, в соответствии с которым семьи с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума смогут получать выплаты на первого и второго ребенка.