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Популяция медведей значительно выросла на Алтае

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Фото: Depositphotos
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В Усть-Коксинском районе Республики Алтай значительно выросла численность популяции медведей. Об этом сообщает пресс-служба Катунского биосферного заповедника.

В 2019 году на территории заповедника зафиксировали самый высокий показатель численности медведей — свыше 350 особей. Ранее этот показатель колебался в районе 200–300 особей, пишет altapress.ru.

Среднемноголетняя плотность медведей на 1 тыс. га леса ранее составляла 2,85. По словам научного сотрудника заповедника Евгения Ракина, сейчас реально высокая плотность медведя на заповедной территории очевидна.

Количество медведей в заповеднике считают с 2008 года по специальной методике, которая была разработана для гор юга Сибири. Животных отслеживают, когда они выходят на склоны гор полакомиться свежей зеленью.

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