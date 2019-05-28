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Режим повышенной готовности ввели энергетики в Хабаровском крае

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В связи с неблагоприятным прогнозом погоды в Хабаровском крае энергетики вводят режим повышенной готовности. Наиболее опасная ситуация ожидается в Хабаровском, Амурском и Нанайском районах.

По данным синоптиков, в регионе в течение суток возможны осадки различной интенсивности, грозы и усиление ветра до 22 м/с. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Энергетики вводят круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала.

Аварийные бригады переведены в полную готовность для ликвидации возможных ЧП. Также подготовлена специальная техника и ремонтно-восстановительные материалы.

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