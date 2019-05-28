Парковки и два новых сквера появятся в районе Остоженки в Москве

Новые скверы и парковки появятся на улице Остоженка и в прилегающих переулках в рамках работ по благоустройству летом 2019 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В ходе работ планируется сделать качественные тротуары и установить новые фонари, а также организовать на Остоженке новую точку притяжения горожан — новый сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом. Также новый сквер разобьют на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками, пишет НСН.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, запланировано создание новых парковочных карманов для автомобилей и зоны отдыха со скамейками в Мансуровском и Кропоткинском переулках. Также специалисты проведут работы по озеленению — на Остоженке после благоустройства появится свыше 100 новых деревьев и кустарников, пишет агентство городских новостей «Москва». Мэр подчеркнул, что благоустройство Остоженки не затронет ее транзитную функцию.

30 апреля сообщалось, что в нынешнем сезоне в Москве после благоустройства вновь откроются три парка.