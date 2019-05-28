Экологический фестиваль пройдет в Волгограде в День защиты детей

В День защиты детей, 1 июня, в Волгограде устроят экологический фестиваль. Праздник «Экодетство» пройдет на территории экспозиционного участка ботанического сада в Краснооктябрьском районе.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете природы, фестиваль посвятят также Дню эколога. Именно поэтому для его проведения выбрали сад. Там пройдут экскурсии, во время которых маленьких жителей города будут знакомить с флорой Волгоградской области.

Для гостей организуют экологический квест, интерактивные площадки и проведут мастер-классы по нанесению цветочного аквагрима. Волжская станция юннатов обещает выставку животных.

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области обещают в 2020 году завершить реконструкцию монумента «Родина-мать зовет!». Сейчас подрядчик устанавливает леса для восстановления поверхностного слоя бетона.