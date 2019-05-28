125 лет назад в России появились кинологи на границе

В специальном центре в Вязме отмечают 125-летие со дня появления кинологов на границе. Праздник проходит, как всегда, на занятиях. Постоянные тренировки — всё как в настоящем учебном заведении. Выпускники здесь — собаки-пограничники. В центре ФСБ собственный питомник, есть и породистые пограничники. Самые популярные — немецкие и восточноевропейские овчарки, лабрадоры.