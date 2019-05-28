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На Украине с начала года заболели корью более 50 тыс. человек

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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С начала года корью заболели более 50 тыс. жителей Украины. 17 из них умерли от осложнений, говорится в сообщении на сайте министерства здравоохранения страны.

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Почти 29 тыс. заболевших — дети, отметили в ведомстве.

Всего с начала вспышки кори летом 2017 года в стране заболели более 100 тыс. человек и скончались от осложнений 38.

Для надежной защиты всем рекомендовано пройти двойную вакцинацию от кори. Всем, кто пропустил плановую прививку, рекомендовано как можно быстрее наверстать этот пропуск. Также в ведомстве посоветовали сделать прививку тем детям, у которых есть фальшивая справка о вакцинации, но нет самой вакцинации.

Возрастные ограничения на прививку отменены. Вакцинироваться могут как взрослые любого возраста, так и дети старше шести месяцев. Препаратом для прививки обеспечены все регионы — по состоянию на 23 мая, в стране было более 862,5 тыс. доз.

1 марта стало известно, что Украина заняла первое место в мире по уровню заболеваемости корью в 2018 году, согласно рейтингу детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

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