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Новую водопроводную сеть построят в Суоярви

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В Суоярви (Республика Карелия) планируют построить новые водопроводные и очистные сооружения. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Суоярвский район.

В 2019 году будет разработана проектная документация для строительства сооружений. На эти цели направят около 10 млн рублей. Еще 22 млн рублей предусмотрено для разработки документации по созданию канализационных очистных сооружений, пишет ИА «Карелinform».

По информации агентства, сами строительные работы назначены на 2020 год. Региональные власти на эти цели направят 13 млн рублей.

На данный момент в городе существует один комплект очистных сооружений.

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