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Рабочую группу по вопросам питания школьников создали в Пскове

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В Пскове организовали рабочую группу для контроля за качеством питания в школах. Она будет заниматься вопросом увеличения предоставления субсидий из местного бюджета на обеспечение питанием.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», решение об организации группы было принято в городской администрации по исполнению резолюции по итогам «родительской экспертизы», которую провели в 26 школах Пскова в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья».

По словам регионального координатора проекта, и.о. главы города Елены Полонской, рабочая группа займется пересчетом финансирования расходов на питание школьников, а в будущем — работой по предписаниям контролирующих органов и выделению средств на укрепление пищеблоков и столовых.

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