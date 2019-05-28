Более 172 тыс. га леса пострадало от пожаров в Амурской области

Особый противопожарный режим продолжает действовать в районах Амурской области. По данным Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, с начала сезона выгорело около 172,6 тыс. га площади лесов.

По данным специалистов, на текущий момент в регионе действует один лесной пожар в Зейском районе. Ежедневно в Амурской области работают патрульные группы, в их состав входят сотрудники МВД, МЧС, административных комиссий и лесной охраны. В отношении нарушителей правил пожарной безопасности составлено более 2,2 тыс. протоколов. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Особый противопожарный режим действует в Тындинском, Сковородинском, Зейском, Магдагачинском и Селемджинском районах. Власти уточняют, что количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось. На те же даты 2018 года площадь лесных пожаров практически достигла 1,98 млн га.