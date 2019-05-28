ФК «Краснодар» заинтересовался защитником сборной Уругвая

Футбольный клуб «Краснодар» заинтересован в приобретении защитника сборной Уругвая и аргентинского ФК «Индепендьенте» Гастона Сильвы. Об этом в середине мая сообщило издание Grupo La Provincia.

По его данным, на 25-летнего игрока также претендует испанская «Гранада», за которую тот выступал в сезоне-2016/17. Также он играл за «Торино» и уругвайский «Дефенсор», пишет «Спорт-Экспресс». Действующее соглашение футболиста с аргентинской командой рассчитано до 2021 года. По данным портала Transfermarkt, защитник оценивается в €2,5 млн, пишет «Газета.ру».

В нынешнем сезоне Сильва сыграл за «Индепендьенте» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. За сборную Уругвая футболист дебютировал в октябре 2014 года, выступив в составе команды в 19 встречах.