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Фуникулер на месяц остановят во Владивостоке

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Фуникулер во Владивостоке на месяц закроется на ремонт. Транспортный объект прекратит работу 1 июня.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что профилактические работы проводятся ежегодно. Специалисты будут проверять работу оборудования и механизмов. Также будет проведено обслуживание вагонов. Предварительно сообщается, что работа фуникулера возобновится с 1 июля. Об этом сообщает Vostokmedia.

График работы фуникулера во Владивостоке уже меняли в 2019 году. Ранее ему продлевали режим работы в связи с празднованием Нового года и Дня Победы.

В 2017 году фуникулер во Владивостоке отмечал 55-летний юбилей. Этот вид транспорта пользуется большой популярностью. С помощью фуникулера можно добраться до Голубиной сопки, которая является одной из наиболее посещаемых достопримечательностей города.

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