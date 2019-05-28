Семилетний ребенок провалился в яму с кипятком в Хабаровске

Уголовное дело возбуждено по факту получения ожогов семилетним мальчиком в Хабаровске. Ребенок провалился в коллектор с горячей водой.

По данным следствия, в момент происшествия на колодце не было люка. Подземный коллектор принадлежит местной управляющей компании. Ребенок упал в горячую воду и получил ожоги. Он был доставлен в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 64-летняя женщина провалилась в промыв под тротуаром возле одного из жилых домов. Яма на тротуаре образовалась из-за размыва грунта водой из поврежденных труб теплосетей.