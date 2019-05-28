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Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой предлагается в разы увеличить штрафы за правонарушения в области воинского учета, в том числе за неявку в военкомат по повестке и утерю военного билета.

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В частности, за неявку в военкомат без уважительной причины планируется установить штраф в размере 500 до 3 тыс. рублей, сейчас он составляет от 100 до 500 рублей. Как уточняет ТАСС, речь идет о неявке в военкомат для постановки на учет или снятия с учета.

Кроме того, шестикратно предлагается увеличить штраф за «несообщение в установленный срок в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания».

Также повышенную выплату могут установить за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии.

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