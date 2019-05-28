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В отношении напавшего на редакцию «Родины» в Ставрополе возбудили уголовное дело

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Фото: РЕН ТВ/МВД.РФ
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В Ставрополе в отношении 72-летнего пенсионера, который напал с ножом на четырех сотрудников издания «Родина», отказавшего ему в публикации статьи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

В начале мая мужчина принес в редакцию газеты «Родина», которую выпускает местное отделение КПРФ, свою статью.

«Впоследствии узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных», — говорится в сообщении. Всех пострадавших доставили в больницу, троих позже отпустили на амбулаторное лечение, главный редактор госпитализирован.

Нападавший был задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Региональное отделение КПРФ сообщает, что статья, которую принес мужчина, «порочила честь и достоинство СССР и Иосифа Сталина».

«После отказа он пришел во второй раз — «целенаправленно, с суковатой палкой и охотничьим ножом, убить главреда за коммунистические убеждения», — говорится в сообщении.

Сайт kp.ru уточняет, что пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а последние несколько дней до происшествия числился пропавшим без вести.

Об инциденте в редакции 27 мая сообщил в соцсетях губернатор региона Владимир Владимиров. Он заявил, что взял ситуацию на личный контроль.

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