Береговой комплекс «Утес» в Крыму начали готовить к перевооружению

Реутовское «НПО машиностроения» провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса «Утес» в Крыму, рассматривается возможность перевооружения его новыми ракетами. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Александр Леонов в интервью ТАСС, опубликованном во вторник, 28 мая.

«Сейчас рассматривается вопрос о перспективном перевооружении комплекса на новые образцы ракет», — сказал он.

Леонов напомнил, что восстановление комплекса началось в 2014 году. По его словам, была проделана непростая работа, однако все задачи были выполнены успешно и в срок. Также он назвал «Утес» грозным оружием, которое может поражать надводные силы противника на дальности до 300 км.

«Крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера — одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя», — добавил он.

В сентябре 2017 года сообщалось, что береговой ракетный комплекс «Утес» Черноморского флота осуществил успешные пуски двух крылатых ракет и артиллерийские стрельбы в ходе учений.

Береговой ракетный комплекс создавался в советское время. Он оснащен крылатыми противокорабельными ракетами П-35. После развала СССР «Утес» оказался на территории Украины, работы по его восстановлению начались после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.