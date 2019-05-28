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Сельские хозяйства Коми получили 16 млн рублей на технику

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В Республике Коми сельские хозяйства получили более 16 млн рублей на приобретение новой техники. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Как отметил заместитель председателя правительства Республики Коми, министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев, чем больше будет обновлено техники в преддверии посевной и кормоуборочной кампаний, тем лучше будет результат, пишет ИА «Комиинформ».

В общей сложности в 2019 году на техническое и технологическое переоснащение животноводства и кормопроизводства предусмотрено 32 млн рублей. Средства выделяют из бюджета региона.

Субсидии направлены на компенсацию от 40 до 70% затрат на покупку техники. Их получили девять сельскохозяйственных производителей, в том числе пять фермеров. Было закуплено 23 единицы техники. Общая сумма субсидий составила 16,3 млн рублей.

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