Трамп предложил использовать паровые катапульты на авианосцах США

Президент США Дональд Трамп предложил использовать на новых авианосцах ВМС США паровые катапульты и подъемники. С такой идеей он выступил во вторник, 28 мая, на универсальном десантном корабле Wasp на американской военной базе Йокосука в Японии.

«Они постоянно придумывают что-то новое. Они делают самолеты такими сложными, что ими невозможно управлять. Мы все хотим инноваций, но это уже чересчур. Я думаю, что отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах, когда мы будем их строить», — цитирует Трампа ТАСС.

По словам американского лидера, США потратили $900 млн на электрические стартовые катапульты и подъемники для авианосцев.

«И я спрашиваю — а что не так с паром-то?» — задался вопросом Трамп, отметив, что электрические катапульты быстрее, но самолеты все равно можно запускать лишь раз в несколько минут, поэтому эта скорость не нужна.

7 мая сообщалось, что немецкий журналист усомнился в силе авианосцев США.