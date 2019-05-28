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Трамп предложил использовать паровые катапульты на авианосцах США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп предложил использовать на новых авианосцах ВМС США паровые катапульты и подъемники. С такой идеей он выступил во вторник, 28 мая, на универсальном десантном корабле Wasp на американской военной базе Йокосука в Японии.

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«Они постоянно придумывают что-то новое. Они делают самолеты такими сложными, что ими невозможно управлять. Мы все хотим инноваций, но это уже чересчур. Я думаю, что отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах, когда мы будем их строить», — цитирует Трампа ТАСС.

По словам американского лидера, США потратили $900 млн на электрические стартовые катапульты и подъемники для авианосцев.

«И я спрашиваю — а что не так с паром-то?» — задался вопросом Трамп, отметив, что электрические катапульты быстрее, но самолеты все равно можно запускать лишь раз в несколько минут, поэтому эта скорость не нужна.

7 мая сообщалось, что немецкий журналист усомнился в силе авианосцев США.

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