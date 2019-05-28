Детям в Магнитогорске предлагают подработку на кладбище

В Магнитогорске Челябинской области детям предлагают подработать на местном кладбище. Об этом рассказал один из местных жителей. Как говорится в его посте в городском паблике, племянник мужчины получил подобное предложение, обратившись в Центр занятости населения Магнитогорска.

Примечательно, что многие комментаторы с одобрением отнеслись к такой возможности заработать деньги, рассказав, что когда-то также подрабатывали на погосте.

Как заявили сайту «Первый областной» в Центре занятости, они на протяжении нескольких лет сотрудничают с МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг Магнитогорска» по программе временной занятости для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята по четыре часа в день освобождают основные проезды на территории кладбища, сказали в Центре занятости.

Причем, по словам специалистов, среди городской молодежи этот вид работ настолько популярен, что на вакансии выстраиваются очереди.