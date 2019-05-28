Около 2 млрд рублей направят на благоустройство свердловских городов

В Свердловской области стартовали работы по благоустройству дворов и общественных территорий в муниципалитетах. Они проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего в 2019 году в Свердловской области планируется благоустроить более 60 дворов и 50 общественных пространств. Стоимость работ оценивается в почти 2 млрд рублей. Они должны начаться не позднее 1 ноября.

Сейчас работы ведутся на 59 объектах, уточняет ТагилСити.Ру со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова.

Ранее сообщалось, что депутаты Свердловской области рассматривают возможность введения запрета на удаление когтей вместе с кончиками пальцев у кошек. Специалисты считают, что подобные операции повышают риск развития патологий у животных и ограничивают их естественные природные возможности.