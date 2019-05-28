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В Пензе сотрудники скорой помощи устроили «итальянскую забастовку»

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В Пензе сотрудники скорой помощи устроили «итальянскую забастовку». Такую форму протеста называют «работой по правилам». Так, например, врачи не поедут на вызов, если бригада не будет укомплектована. Такой выезд является серьёзным нарушением.

Медработники хотят обратить внимание местных властей на свои проблемы. Средняя заработная плата сотрудников скорой помощи составляет ₽16-17 тыс. И это с учётом того, что многие работают на полторы-две ставки.

Ситуация с автопарком также оставляет желать лучшего. Бригады врачей вынуждены использовать разные машины из-за частых поломок.

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