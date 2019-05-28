Перечислены помогающие избавиться от головной боли продукты

В случае отсутствия медикаментов под рукой быстро избавиться от головной боли поможет ряд продуктов, пишет портал «Акценты» со ссылкой на медиков.

В первую очередь врачи рекомендуют выпить нежирного молока. Высокое содержание в нем калия и кальция поможет снизить болевые ощущения.

Также полезной в борьбе с болью будет рыба. В ней много полезных витаминов группы B и насыщенных кислот омега-3.

Кроме того, причиной головной боли может быть понижение уровня сахара в крови. Восстановить его баланс в организме помогут фрукты, особенно яблоки и лимоны.

27 мая были названы девять продуктов, помогающих продлить молодость.