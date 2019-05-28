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Проект памятника ветерану ВОВ утвердили в Курске

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В Курске определились с проектом памятника ветерану Великой Отечественной войны. Авторы будущей композиции — скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый.

Как уточняет «Курская правда», конкурс был объявлен 25 марта 2019 года. В нем участвовали 10 творческих проектов. Победителей определяли члены жюри и представители региональных ветеранских организаций. Также учитывалось мнение общественности.

Скульптуру установят на территории Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны к 75-летию Великой Победы.

Ранее сообщалось, что в Курске установят памятник Александру Дейнеке. Он появится у входа в картинную галерею к 120-летию со дня рождения великого художника.

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