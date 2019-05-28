Украинский депутат пожаловался на дорогой газ

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь пожаловался на то, что Украина вынуждена закупать в Европе газ, который по цене в два раза больше себестоимости. Об этом 27 мая сообщил телеканал NewsOne.

По его словам, именно МВФ вынуждает Украину покупать газ за $300–320 за тыс. кубометров, хотя цена в Европе уже снизилась до $160. Он подчеркнул, что невозможность покупать голубое топливо по новой цене также связана со старыми контрактами, которые заключил «Нафтогаз».

Ранее в мае сообщалось, что на Украине вместо обещанного снижения с 1 июня повысятся цены на газ. Это произошло несмотря на то, что ранее правительство Украины заявило о решении снизить расценки.

19 октября 2018 года украинский кабмин объявил о повышении цен на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 гривен (около $327 за 1 тыс. куб. м) в рамках исполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее сообщалось, что миссия МВФ прибудет на Украину 21 мая. Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко уточнил, что ее представители будут работать в стране в течение двух недель.