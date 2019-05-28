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Эксперты спрогнозировали итоги столкновения России и НАТО без США

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Американское издание The National Interest со ссылкой на Международный институт стратегических исследований выразило уверенность, что без США Европа не сможет противостоять России в случае военного конфликта.

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Портал уверяет, что США являются ключевым членом НАТО, без помощи которого Европа будет беззащитна и проиграет в конфликте с Россией, если Вашингтон примет решение покинуть альянс.

В частности, эксперты рассмотрели несколько сценариев «вероятного нападения России» на одну из стран НАТО. В одном из них РФ «захватывает» Литву и часть Польши, после чего альянс задействует статью №5 о коллективной защите и вступает в войну.

Однако в таком случае Европа столкнется с рядом проблем, пишет NI.

По мнению экспертов, войск альянса в Европе хватит всего на одну дивизию, а без США и вовсе на один корпус, хотя для якобы преимущества над РФ необходимо четыре.

При этом у НАТО в настоящее время есть только 20 бригад, на вооружении которых стоит современная техника и боевые машины. Соответственно альянс не сможет оказать серьезного сопротивления.

А через несколько дней боевых действий, по мнению экспертов, у европейских войск и вовсе возникнет дефицит боеприпасов для ведения боев одновременно в Балтийском, Черном и Средиземном морях.

Также военным НАТО не хватит беспилотников и сил для прикрытия военных баз и стратегических пунктов.

NI приходит к выводу, что без США НАТО не будет представлять серьезной силы.

«Некоторые возможности, предоставляемые США, такие как материально-техническое обеспечение и поддержка наземных войск, можно компенсировать. Однако другие уникальны, и европейских возможностей может не хватить для их замены», — говорится в материале.

4 мая военный эксперт оценил план НАТО на случай войны с Россией.

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