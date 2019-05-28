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Названы основные причины ожирения у мужчин в России

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard
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За последние 15 лет число мужчин в РФ, страдающих от ожирения, выросло почти в три раза и достигло 29%, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

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По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

По ее словам, главными причинами ожирения у россиян стали недостаточная физическая активность и неправильное питание.

«Двигаемся мы мало, особенно, что странно, мало двигаются в возрасте от 25 до 44 лет — казалось бы, самое молодое население, — но от 45 движение начинается несколько больше. В сельской местности физической активностью также занимаются меньше, чем в городе», — цитирует Драпкину «РИА Новости».

При этом специалист указала на обилие рекламы, побуждающей человека есть, даже если он не голоден.

11 мая в Минздраве сообщили, что около 55% населения России живут с избыточной массой тела, при этом 25% из них страдают от ожирения. При этом активно растет число полных детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, риску развития ожирения особенно подвержены дети, не находившиеся на грудном вскармливании.

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