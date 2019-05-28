Юноша погиб на прогулке по недостроенному зданию в Архангельске

В Архангельске 17-летний парень погиб во время прогулки с друзьями по недостроенному зданию. По данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент случился вечером 25 мая в доме на Ленинградском проспекте, пишет ИА FlashNord. При попытке перепрыгнуть с одной стены здания на другую, которые образуют прямой угол, юноша упал на строительный мусор с высоты третьего этажа. У погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

Ранее в Вязниках Владимирской области суд вынес приговор бывшей чиновнице, признанной виновной в халатности, повлекшей по неосторожности гибель ребенка. В заброшенном здании 12-летнего мальчика придавило частями рухнувшей бетонной конструкции. Эксперты признали, что трагедия произошла в результате неудовлетворительных условий технической эксплуатации.