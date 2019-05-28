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Похитившие у дольщиков 38 млн рублей осуждены в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу об обмане дольщиков на 38 млн рублей. Одна из трех подсудимых купила два земельных участка в Первомайском районе, которые зарегистрировала на дочь и своего знакомого.

После этого члены банды получили в администрации разрешения на возведение трехэтажных одноквартирных домов и стали размещать объявления о продаже жилья в многоквартирном здании, пишет RostovGazeta.

Таким образом фигуранты заключили договоры с 35 местными жителями. Суд назначил обвиняемым лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Он также удовлетворил гражданские иски на сумму 23 млн рублей.

В январе замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин рассказал о состоянии жилищного строительства. По его словам, проблем не наблюдается в 17 российских регионах. В 68 субъектах зарегистрировано 894 трудных объекта, все они заносятся в единую информационную систему.

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