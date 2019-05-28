Составлен список самых бесполезных советов врачей

Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.

Так, в рейтинг попала рекомендация не мочить манту. Совет сочли бесполезным, так как вакцина вводится в нижние слои кожи, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако к призыву не расчесывать место укола стоит прислушаться.

Также сомнительным признан совет пить по восемь стаканов воды в день, так как необходимый организму объем воды следует рассчитывать индивидуально, исходя из массы тела и других показателей.

Вошли в список популярные мифы о вкусовых зонах языка, каждая из которых отвечает за распознавание соленого, сладкого, горького и кислого вкусов, и обязательности завтрака.

Кроме того, эксперты заявили, что зрение от пребывания перед компьютером или телевизором не портится. Это лишь приводит к усталости глаз, а рекомендация пить противовирусные препараты при простуде сомнительна, так как эти лекарства не помогают быстрее вылечиться.

27 мая специалисты назвали девять продуктов, помогающих продлить молодость.