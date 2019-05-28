Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.

Он отметил особые качества, которые всегда отличали сотрудников пограничной службы, назвав среди них смелость и стойкость.

Помимо этого, президент выразил благодарность ветеранам пограничной службы, которые как во время Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период проявили мужество и отвагу.

Путин также отметил, что сегодня к Пограничной службе предъявляются особые требования, поскольку у России самые протяженные в мире границы, которые требуют усиленной охраны. По его словам, задача пограничников — надежно охранять территорию, пресекать проникновение международных террористов и контрабандистов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции.