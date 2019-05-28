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Музей «Дом Веры» появился в Елабуге

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В Елабужском Казанско-Богородицком женском монастыре открылся музей «Дом Веры», более 200 экспонатов которого связаны со 150-летней историей обители. Среди них икона Казанской Божией Матери, до революции она принадлежала монахине Августе. Особое место занимает Псалтырь 1868 года.

Создание экспозиции стало возможным благодаря гранту фонда президента России. Музей разделен на тематические зоны. Например, здесь можно увидеть рабочий кабинет купца Стахеева, на деньги которого был построен монастырь, передает ИА «Татар-информ». Рядом расположилась монашеская келья. Также есть уголок истории обители до революции, имеется и зона, рассказывающая о современной жизни монахинь.

Монастырь основан в 1856 году как женская община, официальный статус получил в 1868 году. До настоящего времени не прекращаются реставрационно-восстановительные работы, идущие медленно из-за нехватки средств.

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