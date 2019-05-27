Прямой эфир

Учительница в Волгоградской области купила дипломы в интернете

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области завершено предварительное расследование уголовного дела об использовании поддельных дипломов о переподготовке учительницы, которая вела уроки английского языка и химии.

В реальности 30-летняя уроженка одного из государств Средней Азии с российским гражданством имела специальность биолога-эколога и могла работать старшей вожатой или воспитателем в детском саду, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру». Однако в интернете она купила поддельные дипломы Уральского института повышения квалификации и переподготовки (24 тыс. рублей) и Казанского (Приволжского) федерального университета (30 тыс. рублей).

Лжепедагогу удалось устроиться в три школы Иловлинского района, причем в одной из них она даже стала классным руководителем. Женщине грозит арест на срок до шести месяцев.

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. За первые четыре месяца 2019 года служба заблокировала 4,6 тыс. ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В Дагестане депутата заподозрили в мошенничестве и подделке документов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017