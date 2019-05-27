Учительница в Волгоградской области купила дипломы в интернете

В Волгоградской области завершено предварительное расследование уголовного дела об использовании поддельных дипломов о переподготовке учительницы, которая вела уроки английского языка и химии.

В реальности 30-летняя уроженка одного из государств Средней Азии с российским гражданством имела специальность биолога-эколога и могла работать старшей вожатой или воспитателем в детском саду, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру». Однако в интернете она купила поддельные дипломы Уральского института повышения квалификации и переподготовки (24 тыс. рублей) и Казанского (Приволжского) федерального университета (30 тыс. рублей).

Лжепедагогу удалось устроиться в три школы Иловлинского района, причем в одной из них она даже стала классным руководителем. Женщине грозит арест на срок до шести месяцев.

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. За первые четыре месяца 2019 года служба заблокировала 4,6 тыс. ресурсов.