Москвич сломал позвоночник 10-летнему ребенку за мат

Мужчина сломал позвоночник 10-летнему ребенку на детской площадке на Каширском шоссе в Москве, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 27 мая.

Также мальчику диагностировали ушиб грудины. Его госпитализировали в одну из столичных больниц.

По данным сайта kp.ru, причиной нападения стали матерные слова, которые произнес ребенок во время игры со сверстниками.

«Мальчик пояснил, что мужчина начал на них кричать, а когда они ему ответили, что больше так не будут поступать и попросили взрослого от них отойти, то тот накинулся на одного из них с кулаками», — рассказал изданию источник в органах правопорядка.

Как пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел около 20:00 мск 26 мая. По факту избиения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в США супругов приговорили к пожизненному заключению за издевательства над 12 детьми. К примеру, дочерей приковывали цепями к кроватям на несколько месяцев, разрешая вставать, только чтобы помыться или сходить в туалет.