В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины

Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется. Об этом в понедельник, 27 мая, пишет ТАСС.

«Новое руководство не дезавуировало предыдущие заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ», — подчеркнул Кулишов.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков после иска Киева.

В ответ на это решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения относительно инцидента в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.