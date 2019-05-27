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«Аэрофлот» проверяет самолеты в аэропорту Парижа из-за анонимных угроз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самолеты «Аэрофлота» проверяют в парижском аэропорту Шарль де Голль из-за анонимного сообщения, сообщил представитель перевозчика в понедельник, 27 мая.

«Правоохранительные органы Франции совместно с представительством авиакомпании «Аэрофлот» проводят комплекс мер, направленных на проверку поступившей информации», — сказал собеседник из авиакомпании агентству «РИА Новости».

Как уточнили в «Аэрофлоте», проверяют сами воздушные суда, багаж и пассажиров рейсов, прибывающих в Париж из Шереметьево.

Собеседник агентства отметил, что рейс под номером SU 2462 уже допущен к полетам, пассажиры покинули досмотровую зону аэропорта. Сейчас досматривается рейс SU 2458, а обратные рейсы SU 2463 и SU 2459 по направлению из Парижа в Москву вылетели с задержкой, добавил он.

Ранее сообщалось, что со 2 апреля «Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях. Данные тарифы позволят пассажирам не переплачивать за отсутствующий багаж, а цена на билеты снизится до 30%.

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