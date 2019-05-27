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Король Испании Хуан Карлос отказался от выполнения общественных обязанностей

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Фото: Global Look Press/Patrick van Katwijk
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Отец испанского короля Фелипе VI Хуан Карлос, который также носит королевский титул, откажется от участия в публичных мероприятиях. Об этом он уведомил действующего монарха, направив ему соответствующее письмо. Исполнять общественные обязанности Хуан Карлос перестанет со 2 июня.

«Думаю, что настал момент перевернуть страницу в моей жизни и завершить мой уход из общественной жизни», — сообщил 81-летний Хуан Карлос в послании, которое распространил испанский королевский дом.

Хуан Карлос отрекся от престола в пользу сына в 2014 году. Он правил Испанией на протяжении 39 лет.

В конце марта 93-летняя королева Великобритании Елизавета II решила отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования. Монарх, которая в годы Второй мировой прошла подготовку по специальности «механик-водитель санитарного автомобиля», приняла такое решение после того, как ее супруг герцог Эдинбургский попал в ДТП.

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