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Президент Филиппин допустил свою отставку

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Фото: Global Look Press/Gregorio B. Dantes
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Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал, что уйдет в отставку, если его сын Паоло решит баллотироваться на пост председателя нижней палаты парламента страны. Об этом в понедельник, 27 мая, пишет ABS-CBN.

«Я скажу Паоло, что, если ты будешь баллотироваться на пост председателя, дай мне знать, я уйду в отставку, потому что нас здесь слишком много», — сказал глава Филиппин.

Отмечается, что Паоло на своей странице в Facebook указал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на соответствующий пост.

12 февраля Родриго Дутерте допустил возможность переименования своей страны на Республику Махарлика. Он пояснил, что название «Филиппины» — испанское, а «Махарлика» лучше подходит для страны благодаря ее малайскому происхождению.

Дутерте пояснил, что слово «махарлика» означает «спокойствие и мир». При этом на Филиппинах термин «махарлика» используется для обозначения класса феодальных воинов в древнем тагальском обществе в Лусоне. В современном филиппинском языке он стал означать «королевское дворянство».

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