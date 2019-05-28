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В Роскачестве перечислили правила выбора мороженого

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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В преддверии лета специалисты Роскачества рассказали о выборе мороженого, которое будет таять во рту, а не в руках. Соблюдая несколько правил, потребитель может выбрать качественный и вкусный продукт.

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При выборе мороженого необходимо читать информацию на этикетке. По ГОСТу в основу молочного, сливочного мороженого и пломбира закладывают молоко или сливки, сливочное масло и натуральные ароматизаторы. В процентном соотношении молока в таком мороженом должно быть более 40%.

Если в составе продукта указано пальмовое масло, то это продукт молокосодержащий, по цене он не должен быть дорогим. Жирность мороженого указывается в процентах и влияет на вид продукта: молочное не содержит более 7,5% жира, а в пломбире от 12,0 до 20,0% жира). Молочное мороженое могут позволить себе добавить в рацион даже люди, снижающие вес, отметили в Роскачестве.

Важен не только состав мороженого, но и его внешний вид. В идеале его цвет должен быть равномерным. Если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе.

Глазурь должна быть распределена равномерно по поверхности продукта и не отваливаться от мороженого. Наличие белого налета на шоколадной глазури говорит о неправильном хранении продукта, предупреждают эксперты.

Ранее в мае эксперты Роскачества проверили глазированные сырки 29 российских производителей. В итоге только 19 из них оказались настоящими.

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