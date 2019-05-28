Подследственный эксперимент: бизнесменов начнут отпускать под залог

Залог должен стать основной мерой пресечения для бизнесменов, совершивших экономические преступления, поскольку содержание под стражей может привести к закрытию компании, а сотрудники останутся без работы. С таким предложением к Владимиру Путину обратился уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов. Глава государства отметил, что проблему надо изучить и определить адекватный размер залога — чтобы он соответствовал величине ущерба от преступления.

В начале встречи, которая состоялась 27 мая в Кремле, Борис Титов сообщил, что институт защиты прав предпринимателей в России работает, пользуется общественной поддержкой и имеет представительства во всех регионах. Передавая президенту свой уже седьмой по счету доклад, он обратил внимание на то, что в этой области есть «какие-то чуть-чуть позитивные сдвиги».

Предприниматели отмечают положительные изменения в сфере защиты их прав, следует из «социального опроса», который проводится ежегодно, уточнил Борис Титов. Но нерешенных проблем еще много и «прежде всего они касаются уголовного преследования бизнеса», сказал омбудсмен. По его данным, более 80% предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным делом. Поэтому в свой доклад Борис Титов включил конкретные предложения, как изменить сложившуюся ситуацию.

Главное из них касается изменения меры пресечения в случае возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателей. Сейчас во время предварительного следствия и судебного процесса они чаще всего находятся под стражей, и это негативно влияет на бизнес, полагает омбудсмен. Он подтвердил свой вывод данными соцопроса, из которого следует, что в 54% случаях после возбуждения уголовного дела против предпринимателя его бизнес закрывался, а сотрудники теряли работу. Борис Титов попросил поддержки президента в вопросе изменения законодательства, по его словам, Верховный суд мог бы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог как меру пресечения. Омбудсмен сообщил, что в Уголовно-процессуальном кодексе есть ст. 106 «Залог», но она редко применяется.

То есть вопрос не в изменении законодательства, а в правоприменительной практике, отметил президент. И подчеркнул, что важна сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление «тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает».

— С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать, — сказал Владимир Путин. — Я с вами согласен, надо посмотреть. Давайте проанализируем вместе и посмотрим.

Инициативу уполномоченного поддерживают представители бизнес-сообщества. Так, президент «Деловой России» Алексей Репик в беседе с «Известиями» отметил, что изменение меры пресечения — критически важный вопрос для инвестиционного климата в стране. По его словам, размер залога должен находиться в корреляции с масштабом причиненного ущерба и доходом обвиняемого.

Идею с залогом важно реализовать, так как она поможет сохранить частные предприятия и рабочие места, полагает глава «Опоры России» Александр Калинин.

— Если предприниматель находится в местах лишения свободы, то бизнес рушится. Людям не выплачивается зарплата, банки требуют возврата кредитов. Есть случаи, когда бизнесмен в итоге оправдан или получил условный срок, но, когда он выходит на свободу, то становится должником. И заниматься предпринимательской деятельностью у него уже нет желания, — отметил он.

Борис Титов также сообщил, что в этом году на 41% снизилось количество проверок в отношении бизнеса, но штрафовать предпринимателей стали чаще. И поэтому они не заметили улучшений, напротив, считают, что административная нагрузка лишь возросла, отметил омбудсмен.

По его данным, есть контрольно-надзорные органы, которые сначала используют предупреждение и только потом штрафуют — например, МЧС. Но часто все происходит как раз наоборот.