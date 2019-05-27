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В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция по теме поддержки Марии Бутиной

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4 июня 2019 г. в 11.00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, организованная Фондом защиты национальных ценностей, который проводит деятельность по сбору средств на юридическую помощь россиянке Марии Бутиной. 26 апреля 2019 года Мария Бутина была приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы.

Участники пресс-конференции:

  • Валерий Бутин, отец Марии Бутиной;
  • Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей;
  • Александр Ионов, адвокат Марии Бутиной.

15 мая 2019 года Мария Бутина подала апелляцию на приговор, после чего записала из тюрьмы видеообращение с просьбой о финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов.

Фонд защиты национальных ценностей выразил готовность оказать поддержку соотечественнице и уже перечислил на счет Фонда Марии Бутиной первый транш в размере 10 млн. рублей из необходимых 43 млн. рублей. Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания россиянки в тюрьме.

Участники пресс-конференции расскажут о пребывании россиянки в тюрьме, возможных перспективах сокращения срока заключения, ходе сбора средств на юридическую помощь.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815. Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Телефон для комментариев: +7-965-750-20-00 Александр Александрович Малькевич.

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