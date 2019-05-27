В Москве обокрали прославленного советского хоккеиста

У бывшего советского и российского хоккеиста Валерия Белова украли велосипед за 60 тыс. рублей.

Похищение произошло 24 мая в Москве, сообщает РЕН ТВ. По словам бывшего спортсмена, велосипед стоял перед входом в дом.

Белов играл в позиции нападающего ХК «Лада», «Динамо», «Витязь» и «Слезан». Он становился чемпионом России, трехкратным серебряным призером России, трехкратным призером Евролиги.

После завершения карьеры игрока он стал тренером и работал в «Динамо», «АК Барсе». С 2016 года работает наставником «Витязя».

Ранее в мае сообщалось, что у безработного пассажира электрички в Подмосковье украли более 6 млн рублей. Потерпевший ехал в тамбуре, в котором находились еще восемь человек.