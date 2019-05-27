Прямой эфир

Депутат-очевидец рассказал о нападении на сотрудников газеты «Родина»

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат краевой думы в Ставропольском крае Виктор Лозовой, ставший свидетелем нападения на сотрудников газеты «Родина», рассказал о случившемся.

По словам парламентария, к главному редактору газеты «Родина» Николаю Бондаренко пришел мужчина и предложил опубликовать статью про Сталина. Главред ему ответил, что подобный вопрос нужно обсудить на редколлегии, а потом решить, публиковать ли такие статьи, рассказал «Звезде» Лозовой.

Он отметил, что в правой руке неадекватный мужчина держал охотничий нож, завернутый в газету «Родина». Он попытался нанести удар главреду газеты. Тот попытался увернуться, но нападавший все-таки довольно сильно ранил ему шею и левую щеку.

«Тут же вступились три сотрудника крайкома, тоже получили ножевые ранения, но они его скрутили, двое из них офицеры. Скрутили и доставили в органы дознания», — рассказал депутат.

По словам Лозового, он оказал пострадавшим доврачебную помощь. Позже прибыли полиция и скорая помощь.

Главного редактора ставропольской газеты «Родина» Николая Бондаренко, пострадавшего в результате нападения, прооперировали.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что с 2012 года он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Главное управление МВД по Ставропольскому краю проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе
Пострадавшего во время нападения главреда газеты «Родина» прооперировали

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017