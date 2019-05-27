Депутат-очевидец рассказал о нападении на сотрудников газеты «Родина»

Депутат краевой думы в Ставропольском крае Виктор Лозовой, ставший свидетелем нападения на сотрудников газеты «Родина», рассказал о случившемся.

По словам парламентария, к главному редактору газеты «Родина» Николаю Бондаренко пришел мужчина и предложил опубликовать статью про Сталина. Главред ему ответил, что подобный вопрос нужно обсудить на редколлегии, а потом решить, публиковать ли такие статьи, рассказал «Звезде» Лозовой.

Он отметил, что в правой руке неадекватный мужчина держал охотничий нож, завернутый в газету «Родина». Он попытался нанести удар главреду газеты. Тот попытался увернуться, но нападавший все-таки довольно сильно ранил ему шею и левую щеку.

«Тут же вступились три сотрудника крайкома, тоже получили ножевые ранения, но они его скрутили, двое из них офицеры. Скрутили и доставили в органы дознания», — рассказал депутат.

По словам Лозового, он оказал пострадавшим доврачебную помощь. Позже прибыли полиция и скорая помощь.

Главного редактора ставропольской газеты «Родина» Николая Бондаренко, пострадавшего в результате нападения, прооперировали.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что с 2012 года он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Главное управление МВД по Ставропольскому краю проводит проверку.