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Названа стоимость похода на пикник в России

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Фото: ТАСС/Антон Буценко
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Пикник на трех человек в России обойдется в среднем в 2,2 тыс. рублей. Об этом пишет сайт aif.ru.

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По данным издания, в эту сумму входит покупка не только мяса для шашлыка, но и овощей, фруктов, напитков, кетчупа, одноразовой посуды и других принадлежностей. Также предполагается, что отдыхающие самостоятельно приготовят маринад из минеральной воды, сока лимона и черного молотого перца.

По данным портала «АГРО24», 1 кг свинины обойдется в 364 рубля, баранины — 499 рублей, говядины — 550 рублей. Кроме этого, мангал обойдется в 420 рублей, 1 кг помидоров — 229 рублей, огурцов — 157 рублей, 0,5 кг лимонов — 50 рублей, 1 кг яблок — 105 рублей, кетчуп — 75 рублей.

Издание напоминает, что обычно типовые пикниковые зоны бесплатные, однако придется доплатить за дополнительные услуги, например аренду беседки, шатра, мангала. Итоговая стоимость будет зависеть от срока аренды и количества гостей.

8 мая сообщалось, что шашлычный набор в России подорожал на 16%. В частности, на приготовление порции шашлыка, а также покупку мангала, шампуров и средств для розжига придется потратить 970 рублей. По сравнению с 2018 годом мангал подорожал на 19%, его средняя цена составила 420 рублей, шампуры подорожали на 9%, до 145 рублей, средства для розжига — на 35%, до 85 рублей.

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