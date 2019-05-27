Курганский депутат объяснил участие в откровенной фотосессии

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов прокомментировал свою откровенную фотосъемку. Ранее в соцсети Instagram он выложил черно-белые фотографии с обнаженным торсом, которые вызвали неоднозначную реакцию в Сети.

Так, на одном из снимков мужчина изображал фреску Микеланджело «Сотворение Адама», на другом — стоял в распахнутом плаще.

«Может, авторы статей имеют недостаточный культурный уровень? Не видели картин Микеланджело, они далеки от древней символики», — прокомментировал депутат реакцию СМИ в интервью радиостанции «Говорит Москва».

На вопрос об источнике вдохновения депутат прислал журналистам стихотворение Иосифа Бродского со словами: «Вот я стою в распахнутом пальто».

Ранее 27 мая стало известно, что Колташов на своей странице в Instagram разместил фотографии, на которых он позирует в расстегнутой рубашке. «По мотивам «Новые стансы к Августе», — подписал он кадры, намекая на одноименную книгу поэта Иосифа Бродского, которая была посвящена петербургской художнице Марине Басмановой.

В партии «Единая Россия», членом которой является Колташов, уже прокомментировали инцидент. По словам ответственного секретаря комиссии ЕР по этике Евгения Ревенко, депутатам надо взвешивать каждое действие в соцсетях. Он отметил, что оценку фотографиям депутата должна дать его жена или близкие.