На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом

В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина». Четыре человека получили ранения, двое из них, в том числе главный редактор издания Николай Бондаренко, попали в больницу.

Сообщение об инциденте появилось в понедельник, 27 мая, в Instagram губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Он назвал случившееся «возмутительным, вопиющим инцидентом».

«Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия», — добавил губернатор, отметив, что держит ситуацию на личном контроле.

Главного редактора газеты прооперировали. Его дочь рассказала журналистам, что злоумышленник целился в шею, но промахнулся и попал по щеке.

По данным ТАСС, нападавший уже находился в розыске за противоправные действия. Как рассказал агентству зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков, злоумышленник признался, что собирался убить главреда издания.

Выяснилось, что нападавший обратился в редакцию «Родины» с требованием опубликовать его статью об Иосифе Сталине, но ему отказали. Тогда мужчина, который, как оказалось, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, бросился с ножом на главреда.