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Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

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В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Ролик опубликован на сайте телеканала РЕН ТВ.

Природное явление можно заметить на 58-й секунде видео. Как на своей странице в Instagram отметил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, удар молнии не помеха ракете.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области ранее 27 мая. По данным ведомства, пуск и дальнейший полет ракеты прошли в штатном режиме.

Изначально запуск «Глонасс-М» планировался на 13 мая, однако он был перенесен. Спутнику предстоит сменить на орбите космический аппарат, переработавший срок службы. На сегодняшний день орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов.

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