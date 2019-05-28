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В МАМТе состоится премьера оперы «Отелло» в постановке Кончаловского

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Фото: пресс-служба МАМТ
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Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 30 мая представит последнюю премьеру юбилейного сезона — оперу Верди «Отелло». Она пройдет в рамках 19-го сезона открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

«Отелло» московские театры ставят редко, в последний раз опера появлялась в столице в 1996 году, также на сцене МАМТа, отмечается в сообщении театра, поступившем «Известиям».

Нынешнюю постановку приглашен осуществить кинорежиссер Андрей Кончаловский. Партию Дездемоны исполнит Хибла Герзмава.

«Роль режиссера в жанре оперного искусства требует смирения. Моя задача — прежде всего не отнять у слушателя музыку, ради которой это искусство и существует. Тем более, когда ставишь оперу гениального композитора. Сложность в том, что визуальный ряд в опере не обязательно должен соответствовать зрительному видению Верди. Тут возможен определенный шок, но только такого рода, который бы не разрушал музыкального прочтения великим композитором великой драматургии», — заявил Кончаловский.

Постановкой «Отелло» театр продолжил шекспировскую линию Верди, начатую в прошлом сезоне. Премьерные показы пройдут 30, 31 мая, 1 и 2 июня.

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