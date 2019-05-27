Эксперт рассказала о последствиях флирта на работе

Эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова предупредила, что излишние знаки внимания к женщине-коллеге могут быть расценены как домогательства.

«Если раньше мы могли на это закрывать глаза, улыбаться, то на Западе сейчас особенно это достаточно серьезная волна, которая ведет к глобальным последствиям», — цитирует эксперта РЕН ТВ.

Специалист отметила, что в случае обвинений в домогательствах у мужчины могут быть серьезные проблемы в карьере вплоть до суда. По ее словам, представителям мужского пола надо быть аккуратными даже с галантностью.

В январе в минздраве Украины попытались объяснить жителям страны понятие «изнасилование», сравнив секс с чаепитием.