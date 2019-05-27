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Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек

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В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек. Изначально инициативу озвучили депутаты в Белгороде.

В обращении Белгородской областной думы к правительству РФ говорится о том, что онихэктомия представляет опасность для домашних питомцев. Операция, которую часто называют «мягкие лапки», повышает риск развития патологий и ограничивает естественные природные возможности животного. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Уральские депутаты обсудят инициативу на заседании комитета по аграрной политике. В нем будут участвовать квалифицированные специалисты из департамента ветеринарии, которые выскажут мнение об операции.

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