Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек

В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек. Изначально инициативу озвучили депутаты в Белгороде.

В обращении Белгородской областной думы к правительству РФ говорится о том, что онихэктомия представляет опасность для домашних питомцев. Операция, которую часто называют «мягкие лапки», повышает риск развития патологий и ограничивает естественные природные возможности животного. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Уральские депутаты обсудят инициативу на заседании комитета по аграрной политике. В нем будут участвовать квалифицированные специалисты из департамента ветеринарии, которые выскажут мнение об операции.