СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий в понедельник, 27 мая.

Дело завели по статьям о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), уточнила представитель СК, ее слова приводит агентство городских новостей «Москва».

По словам Врадий, инцидент произошел во дворе жилого дома 26 мая. Мальчик получил сильные укусы, его доставили в реанимационное отделение больницы с множественными телесными повреждениями головы и туловища.

Как уточнил источник в правоохранительных органах сайту kp.ru, ребенка доставили в Центральную районную больницу, где его перебинтовали, сделали ему уколы и оставили отдыхать. Жизни малыша ничего не угрожает.

При этом пока неизвестно, где были родители мальчика в момент инцидента.